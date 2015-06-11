حارس بناية يتحرش بطالبة عربية في دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حارساً آسيوياً تتهمه بهتك عرض طالبة عربية تبلغ من العمر 15 عاماً، أثناء عودتها من المدرسة، بأن استغل خلوته بها في مصعد البناية التي يحرسها في منطقة النهدة.

وقالت المجني عليها للنيابة إن المتهم تحرش بها بعد انصراف زميلاتها من المصعد، وبقائها معه بمفردها متوجهة إلى شقتها، حيث بدأ بالتحدث معها، سائلاً إياها أسئلة شخصية، قبل أن يمد يديه إليها ويخدش حياءها.

وذكرت أنها حاولت الإفلات منه داخل المصعد غير مرة، متوسلة إليه الابتعاد عنها، إلى أن وصلت إلى الطابق الذي فيه شقتها، وخرجت مسرعة لإخبار والدها الذي أبلغ الشرطة بالواقعة، فتم إلقاء القبض عليه.

وأضافت في تحقيقات النيابة أن الحارس كان يتودد إليها بشكل يومي عند مشاهدته لها.

كما نظرت الهيئة القضائية قضية هتك عرض أخرى، تتهم النيابة العامة فيها آسيوياً عاطلاً عن العمل، بالعبث ببراءة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وبينت أوراق الدعوى أن المتهم هتك عرض الطفل أثناء وجوده مع مربيته على شاطئ الجميرا، في غياب والديه، بأن احتضنه وقبله «بطريقة غريبة ومشبوهة»، وهو في حالة سكر، قبل أن يسب مربيته، ويقذفها بكلمات جارحة ونابية عندما سألته عن سبب هذا التصرف.