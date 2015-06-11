إنشاء 25 مشروعاً استثمارياً بوادى النطرون بتكلفة 88 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية، برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على تخصيص مساحات أراض بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون لإقامة 25 مشروعا استثماريا فى المجالات الغذائية والكيماوية والهندسية.

وتتمثل أنشطة المشاريع فى ثلاجة حفظ وتجميد ومصنع مواد غذائية وإنتاج زجاجات وعبوات بلاستيك وإنتاج خراطيم رى وكهرباء ومستلزمات رى، وعبوات دوائية وعبوات بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية ومنزلية ومستلزمات طبية وتجميع وتصنيع آلات زراعية، وتصنيع قطع الغيار وصيانة الماكينات.

ويبلغ إجمالى الاستثمارات بالمشروعات 88 مليونا و310 آلاف جنيه، وتوفر أكثر من 600 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كل التسهيلات أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعثرين وغير الجادين منهم الذين سبق تخصيص أراض لهم بالمنطقة الصناعية.