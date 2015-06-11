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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض بالشرقية

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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض بالشرقية مقتل وإصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على قطعة أرض بالشرقية
لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 5 آخرين بأعيرة نارية قبل قليل، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عبد الله محمود مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد مقتل وإصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة، وتوجهت قوة من الشرطة وفريق من البحث الجنائى للقرية.
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