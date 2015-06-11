مجلس النواب الليبى: نرفض شرعنة الميليشات المسلحة وإشراكهم فى الحوار

أعلن فرج بوهاشم المتحدث باسم البرلمان الليبى، رفض المجلس أى "أجسام سياسية موازية"، معتبرا ووجود جسمين تشريعيين ينسف مسودة الاتفاق (4)، مؤكدًا أنهم لا يرفضون الحوار أو المصالحة، لكنهم يرفضون شرعنة الميليشيات المسلحة وإشراكهم فى الحوار.

وقال بو هاشم، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس فى القاهرة، إننا نوافق على حكومة وحدة وفق المسودة الثالثة، مؤكدًا أن المجتمع الدولى يتخلى عن مسؤولياته تجاه ليبيا.

وطالب المتحدث باسم البرلمان الليبى، بضرورة التعويل أولا على الأشقاء العرب، مشددا على أن الجيش والشعب متمسكون بالشرعية فى ليبيا.

وأوضح بوهاشم أن مجلس النواب لا يزال يعتبر ميليشيات "فجر ليبيا" إرهابية خاصة وأنها لم تنفى تحالفها مع تنظيم داعش الإرهابى.