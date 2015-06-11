"حماس" تدعو إلى تدشين مرحلة جديدة للدفاع عن القدس والأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى "تدشين مرحلة جديدة فى الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، والعمل على استنهاض كل طاقات الأمة وعلمائها كى ينخرط الجميع فى هذا المشروع المقدس" فى مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية المستمرة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزى برهوم فى تصريح صحفى اليوم الخميس:"إن قوات الاحتلال تواصل عمليات التهجير المبرمج وهدم بيوت المقدسيين والاستيلاء عليها وطرد سكانها الفلسطينيين الأصليين منها؛ وإلقائهم فى العراء وإقامة المستوطنات وسرقة الممتلكات وكتابة الشعارات العنصرية على جدران المساجد والكنائس بعد حرقها".

وأضاف أن صمت العالم وعدم تحريكه ساكنا شجع الكيان الإسرائيلى على مواصلة حملة التطهير العرقي، وشكل له غطاء للاستمرار فى جرائمه وانتهاكاته.

وناشد الفلسطينيين فى كل مكان "إلى العمل على تغيير هذه المعادلة الظالمة التى فرضها الاحتلال الإسرائيلى والتصدى بكل قوة وبكل أدوات المقاومة وإبداعاتها لهذا المشروع الصهيونى العنصرى الخطير، وعدم التسليم مطلقا بسياسة الأمر الواقع" (حسب تعبيره).

واستنكر برهوم ما وصفه بـ"صمت السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولى ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية" على إمعان الاحتلال الإسرائيلى فى انتهاكاته بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، والنهج العنصرى الذى يمارسه ضد الشعب الفلسطينى.