آمبر هيرد: زواجي من جوني ديب لم يغيّر شيئاً في حياتي

خضعت النجمة العالميّة Amber Heard لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Elle، حيث تحتلّ غلاف عددها القادم.

Heardالبالغة من العمر 29 عاماً، والتي ظهرت بلوك مختلف وجذّاب على الغلاف، قالت عن زوجها النجم Johnny Depp خلال حديثها لـ Elle: "ليس هناك تغيّر جذري، فنحن على علاقة منذ وقت طويل، وكنّا دائما مقرّبين ، لذلك لم أشعر بالتغيير الشديد في حياتي، ولكن أهمّ ما أحرص على الحفاظ عليه، هو التقدير والحبّ المستمرّان".

وفي ردّها على سؤال بخصوص شهرتها، أضافت Amber Heard: لا أحد ينكر حبّه الشهرة، ولكنها قد تقيّد الإنسان في الكثير من الأحيان، وهذا ما أشعر به، وأخشى أن تمرّ حياتي بسرعة من دون أن أشعر بالحريّة كما ينبغي، وفقدان الحرية، بالنسبة لي، أمر مرعب للغاية.

يُذكر أنّ Johnny Depp البالغ من العمر 51 عاماً، و Amber Heard أعلنا خطوبتهما في يناير 2014، حيث أقاما حفلة خطوبة ضخمة في لوس أنجلوس، إضافةً إلى عشاء خاص حضرته مجموعة صغيرة من أفراد الأسرتين، ثم تزوّجا في شباط - فبراير من العام الحالي، في جزر البهاماس.

تعرفوا إلى نجوم هوليوود الذين يكرهون مواقع التواصل الإجتماعي