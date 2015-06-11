عمل قديم يعيد يحيى الفخراني إلى المسرح

بعد مرور 21 عاماً على عرضه المسرحي "ألف ليلة وليلة" التي عرضها عام 1994 وشاركه البطولة وقتها الفنانان أنغام وعلي الحجار، يعيد الفنان يحيى الفخراني العرض نفسه من جديد لكن بأسلوب جديد في عرض مسرحي يحمل الاسم نفسه، ويجري الفخراني بروفات العمل حالياً.

العرض من المقرر افتتاحه في العاشر من رمضان على خشبة المسرح القومي ويقوم بإخراج العمل محسن حلمي.

تدور أحداث المسرحية تدور حول شحاذ تم اختطاف زوجته، وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذي اختطف زوجته وتبدأ أحداث تدور حول الثأر.

العرض يشارك في بطولته بجوار يحيى الفخراني، كل من لطفي لبيب، هبة مجدي، سلمى غريب، ضياء عبد الخالق، والمطرب محمد محسن ونجوم المسرح القومي.