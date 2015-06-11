أخبار عاجلة

توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ريم عبدالله: لهذه الأسباب سأغيب في رمضان

Google+ Print
ريم عبدالله: لهذه الأسباب سأغيب في رمضان ريم عبدالله: لهذه الأسباب سأغيب في رمضان

الخميس 11-06-2015 16:28

قالت النجمة ريم عبدالله في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إنها ستغيب عن المشاركة في بطولة أي عمل درامي سعودي في شهر رمضان، مؤكدة أنه عرض عليها بطولة العديد من المسلسلات ولكنها اعتذرت عنها جميعاً حيث لم تجد في أي منها الشخصية الدرامية التي تجذبها للمشاركة والظهور الرمضاني.
وتغيب ريم عن رمضان 2015 بعد أن قدمت الموسم الماضي عملين دراميين وهما مسلسل "كلام الناس" مع الفنان حسن عسيري على التلفزيون السعودي، والثاني المسلسل البدوي الأردني "رعود المزن" أمام الفنان ياسر المصري والذي عرض على شاشة mbc.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي