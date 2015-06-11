ريم عبدالله: لهذه الأسباب سأغيب في رمضان

قالت النجمة ريم عبدالله في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إنها ستغيب عن المشاركة في بطولة أي عمل درامي سعودي في شهر رمضان، مؤكدة أنه عرض عليها بطولة العديد من المسلسلات ولكنها اعتذرت عنها جميعاً حيث لم تجد في أي منها الشخصية الدرامية التي تجذبها للمشاركة والظهور الرمضاني.

وتغيب ريم عن رمضان 2015 بعد أن قدمت الموسم الماضي عملين دراميين وهما مسلسل "كلام الناس" مع الفنان حسن عسيري على التلفزيون السعودي، والثاني المسلسل البدوي الأردني "رعود المزن" أمام الفنان ياسر المصري والذي عرض على شاشة mbc.