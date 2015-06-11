ما الذي جمع أنطونيو بانديراس وميلاني غريفيث مجدّداَ؟

يبدو أنّ الممثل Antonio Banderas وزوجته السابقة Melanie Griffith سينضمّان إلى قائمة النجوم الذين حافظوا على علاقات صداقة، بعد الانفصال.

واجتمعت النجمة، البالغة من العمر 57 عاماً، بزوجها السابق لـ18 عاماً والبالغ من العمر 54 عاماً، مجدّداً للاحتفال بتخرّج ابنتهما Stella البالغة من العمر 18 عاماً .

ونشرت Melanie على صفحتها، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الحدث، جمعتها بزوجها السابق وابنتهما.

يذكر أن Melanie Griffith و Antonio Banderas تقدّما بأوراق الطلاق في حزيران/يونيو 2014.

ميلاني غريفيت تمحو أنطونيو بانديراس من حياتها وهذا الدليل