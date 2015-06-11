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بالصور: غذاء النجوم خلال إطلاق تلفزيون المستقبل دورة برامجه لرمضان 2015

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بالصور: غذاء النجوم خلال إطلاق تلفزيون المستقبل دورة برامجه لرمضان 2015 بالصور: غذاء النجوم خلال إطلاق تلفزيون المستقبل دورة برامجه لرمضان 2015

الخميس 11-06-2015 19:54

عقدت إدارة تلفزيون المستقبل اللبنانيّ مؤتمراً صحفياً وغذاء ً قبل ظهر اليوم في بيروت للإعلان عن برامجها الخاصّة بشهر رمضان المبارك في مطعم "Le Maillon"، جمع نجوم مسلسل "تشيللو" ومسلسل "بنت الشهبندر".
إفتتح المؤتمر مدير عام تلفزيون المستقبل رمزي الجبيلي بكلمة رحّب فيها بالحضور، ووعد بأن تكون شاشة تلفزيون المستقبل رائدة بين الشاشات اللبنانية في الشهر الكريم كعادتها كلّ عاموحمل شعار هذا العام "رمضان بقربنا".
ضمت الطاولة الرئيسية يوسف الخال الذي جلس ‘لى جانب مخرج مسلسل "تشيللو" سامر البرقاوي وعلى يمينه قيس الشيخ نجيب الذي يلعب بطولة مسلبسل "بنت الشهبندر". كما جلست نادين نسيب نجيم إلى جانب زوجها الذي كان يحاول دائماً تجنب لقطات عدسات المصورين وقالت نادين ممازحة "لا يحب أضواء الشهرة". كذلك ضمت الطاولة المنتج مفيد الرفاعي وكل من طوني عيسى وسارة أبي كنعان، وأنجو ريحان وجيسي عبود.
وتساءل البعض عن سرّ غياب سلافة معمار وقصي الخولي عن مأدبة الغذاء.
أبرز ما تقدّمه شاشة المستقبل خلال الشهر الكريم، هو مسلسل "تشيللو" ومسلسل "بنت الشهبندر" ومسلسل "ذهاب عودة" الذي يجمع ألين لحو بالممثل المصري أحمد السقا، إضافة إلى برامج الطبخ والمنوعات الغنائية.

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