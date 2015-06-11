هذا هو جنس مولود كيم كردشيان الثاني

رغم أنّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian لم تفصح عن جنس مولودها حتى الآن، إلا أنّ مصدراً مقرّباً منها أكّد لمجلة "Us Weekly" أنّها حامل بـ"صبي".

وقال المصدر إنّ النجمة، البالغة من العمر 34 عاماً، سعيدة جدّاً لأنّها دائماً ما تمنّت أن تتكوّن عائلتها من طفل وطفلة...

وأضاف المصدر أنّ زوجها، مغني الراب الأميريكي Kanye West سعيد جدّاً أيضاً بالخبر، ونقل عن لسانه قوله" إنّ إنجابهما أخاً أصغر لابنتهما North سيكون رائعاً."

وأكّد Kanye، الذي احتفل بعيد ميلاده منذ أيام، أنّه يحب ابنته أكثر من أيّ شيء في العالم، لكنه يشعر بأنّ عالمه سيصبح مثاليّاً بعد إنجاب صبي، يكون بمثابة ولي العهد".

يذكر أنّ Kim Kardashian كتبت على تويتر، تعقيباً على كلّ التقارير التي تناولت موضوع حملها :"كثير من الشائعات...أنا لست حاملاً بتوأمين...انا أحمل الجنين وليست أمّاً بديلة...وحتى الآن لم نخبر أحداً بجنس المولود.

هكذا احتفلت كيم كردشيان بعيد ميلاد زوجها