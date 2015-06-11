هؤلاء الفنانات سيقضين شهر رمضان في الستوديو بعيداً عن عائلاتهن

لا تحبّذ معظم الفنانات الابتعاد عن منازلهن في الأيام الأولى من شهر رمضان خصوصاً إذا كنّ أمهات، لكنّ ظروف تصوير مسلسلاتهن التي تستمر حتى الأسبوع الأول وأحياناً الثاني من رمضان، ترغمهن على قضاء أوقاتهن في الستوديو.

فلأول مرّة تقضي الفنانة شيرين عبد الوهاب شهر رمضان بعيداً عن والدتها وابنتيها مريم وهنا، لالتزامها بتصوير مشاهدها في مسلسل "طريقي"، الذي يعدّ التجربة الأولى الدرامية لها، ويضطر كذلك الفنان السوري باسل خياط لقضاء رمضان بعيداً عن أهله لارتباطه بتصوير المسلسل مع شيرين.

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تقضي أيضاً الممثلة منّة شلبي شهر رمضان بعيداً عن والدتها، لارتباطها بتصوير مسلسل "حارة اليهود"، علماً أنها سبق وقضت رمضان أيضاً بعيداً عن منزلها قبل سنوات أثناء تصوير مسلسلها "حرب الجواسيس"، حيث استكملت تصوير باقي الحلقات أثناء رمضان.

وبعيداً عن منزلها أيضاً، ستصوم الممثلة مي عز الدين في كواليس مسلسلها "حالة عشق " للعام الثاني على التوالي، حيث صوّرت في رمضان الماضي مسلسلها "دلع البنات"، وعلى الرغم من أن والدة مي السيدة مها مسيحية إلا أنها تحرص على تناول الإفطار مع مي.

وبعيداً عن ابنتها روتانا وحفيدتيها خديجة وجورية تقضي غادة عبد الرازق الأسبوع الأول من شهر رمضان في كواليس مسلسلها "كابوس"، حيث تصوّر مشاهدها الأخيرة فيه.

وككل عام، لن تتمكّن رانيا يوسف من قضاء شهر رمضان مع ابنتيها ياسمين ونانسي، بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها "أرض النعام" حتى الأسبوع الأول من الشهر، وكانت رانيا قد سبق وقضت شهر رمضان في الأعوام الماضية في الستوديو إذ أنها كانت مشغولة بتصوير مسلسلاتها.

وتقضي هيفا وهبي أيضاً وخالد النبوي معظم أيام شهر رمضان في الستوديو، لارتباطهما بتصوير مسلسلهما "مريم" الذي يعد التجربة الأولى لهما معاً.

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وتعتمد الممثلة زينة على والدتها وشقيقتها ياسمين لرعاية توأميها خلال غيابها في رمضان، لارتباطها بتصوير مسلسلين هما "زواج بالإكراه" و"أرض النعام" في معظم أيام الشهر الفضيل.

ولأول مرة منذ سنوات تقضي سمية الخشاب شهر رمضان بعيدا عن والدتها لانشغالها بمسلسل "يا يا أنا يا أنتي" مع فيفي عبده، التى تبتعد ايضاً عن زوجها وبناتها، مثل مع منّة فضالي المرتبطة ببتصوير مسلسلها "وش تاني" مع كريم عبد العزيز، حيث ستقضي الأسبوع الاول من شهر رمضان في الستوديو.

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