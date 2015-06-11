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6 فوائد خفية لملعقة يومية من "السمسم".. أهمها نشاط الذهن

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6 فوائد خفية لملعقة يومية من "السمسم".. أهمها نشاط الذهن 6 فوائد خفية لملعقة يومية من "السمسم".. أهمها نشاط الذهن
السمسم من أكثر الحبوب الزيتية التى تحتوى على زيوت مفيدة وهامة لسلامة الجسم وتعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، كما أن له من الفوائد ما يطال البشرة.

وأوضح الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن أن السمسم من أهم الحبوب التى يهمل تناولها البعض خوفا من سعراتها الحرارية التى تزيد الوزن، ولكن ما يؤكد عليه الدكتور منيسى أن السمسم مفيد للصحة بشكل كبير، ويمكن تجنب زيادته للوزن إذا ما قنن الإنسان كم وطبيعة تناوله.

وتابع منيسى التأكيد على أهمية وفوائد السمسم، موضحا أن ملعقة صغيرة يومية من السمسم الأبيض كافية لإمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، والتى يفضل تناولها صباحا حتى يتمكن الجسم من امتصاصها والحرق الجيد :

-زيادة مكافحة الجسم للأمراض والإصابة بالأعراض المرضية التى تطال الأجسام التى تقل دفاعاتها عن المعدل الطبيعى والذى يعوضه السمسم

-الزيادة الطفيفة فى الوزن، لإمداده الجسم بالدهون المفيدة غير الضارة، ولذا يساعد مرضى النحافة

-يزيد من القدرات الذهنية، والتركيز والتخلص من تشتت الذهن الصباحى، كما يعزز الوظائف الذهنية

-تغذية الجسم والبنية خاصة لدى الأطفال

-السمسم سهل الامتصاص وجيد على المعدة، كما أن مذاقه الجيد يسهل من الانضباط فى تناوله يوميا

-زيوت السمسم تساعد على تحسين حالة البشرة والشعر، والتخلص من التجاعيد والشيخوخة المبكرة للجلد، والحفاظ عليه مشدودا وشابا

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مصر 365