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العدوى الفيروسية من أكثر الأسباب المؤدية لالتهابات الحلق.. اتجنبها

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العدوى الفيروسية من أكثر الأسباب المؤدية لالتهابات الحلق.. اتجنبها العدوى الفيروسية من أكثر الأسباب المؤدية لالتهابات الحلق.. اتجنبها
التهابات وألم الحلق لدى الأطفال من أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال، والتى تشكو منها الأمهات دائما، يوضح الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن التهابات الحلق لدى الأطفال، عادة تبدأ بألم فى الحلق وعدم القدرة على البلع بسهولة وتضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة، لافتا أن هناك أسبابا عديدة قد تؤدى إلى التهابات وألم بالحلق، ومن أهمها وأكثرها شيوعا هو الإصابة بالعدوى الفيروسية كالأنفلونزا، ويكون مصحوبا بارتشاح الأنف.

ويتابع أن من الأسباب المؤدية لالتهاب الحلق ارتفاع درجة الحرارة والكحة أو العدوى بالأمراض الفيروسية المعديه كالحصبة والحصبة الألمانى والجديرى المائى، وتكون الشكوى الأساسية ألم بالحلق وارتفاع فى درجة الحرارة وتضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة وتستمر ارتفاع درجة الحرارة لمدة طويلة تزيد عن أسبوع ويكون مصحوبا بتضخم الكبد والطحال.

يشير أنه يتم تشخيص التهابات الحلق عن طريق تحليل دم يبين الأجسام المضادة لهذا الفيروس EBv بالدم، وأيضا من أهم الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى التهاب الحلق هو العدوى بالأمراض البكتيرية مثل العدوى بالميكروب السبحى ويكون مصحوبا بتضخم اللوزتين وارتفاع فى درجة الحرارة والقىء أو الإصابة بالحمى القرمزية.

يضيف أنه التهابات الحلق يكون علاجها بالمسكنات والسوائل وفحص درجة الحرارة حتى زوال الأعراض، وبالنسبة للإصابة بالأمراض البكتيرية يكون العلاج بالمضادات الحيوية لمدة 10 أيام وخاصة إذا كانت الإصابة بالميكروب السبحى للتخلص النهائى من الميكروب حتى لا يصاب الطفل بالحمى الروماتيزمية.

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مصر 365