العدوى الفيروسية من أكثر الأسباب المؤدية لالتهابات الحلق.. اتجنبها

ويتابع أن من الأسباب المؤدية لالتهاب الحلق ارتفاع درجة الحرارة والكحة أو العدوى بالأمراض الفيروسية المعديه كالحصبة والحصبة الألمانى والجديرى المائى، وتكون الشكوى الأساسية ألم بالحلق وارتفاع فى درجة الحرارة وتضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة وتستمر ارتفاع درجة الحرارة لمدة طويلة تزيد عن أسبوع ويكون مصحوبا بتضخم الكبد والطحال.
يشير أنه يتم تشخيص التهابات الحلق عن طريق تحليل دم يبين الأجسام المضادة لهذا الفيروس EBv بالدم، وأيضا من أهم الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى التهاب الحلق هو العدوى بالأمراض البكتيرية مثل العدوى بالميكروب السبحى ويكون مصحوبا بتضخم اللوزتين وارتفاع فى درجة الحرارة والقىء أو الإصابة بالحمى القرمزية.
يضيف أنه التهابات الحلق يكون علاجها بالمسكنات والسوائل وفحص درجة الحرارة حتى زوال الأعراض، وبالنسبة للإصابة بالأمراض البكتيرية يكون العلاج بالمضادات الحيوية لمدة 10 أيام وخاصة إذا كانت الإصابة بالميكروب السبحى للتخلص النهائى من الميكروب حتى لا يصاب الطفل بالحمى الروماتيزمية.