لو رايح تصيف.. 6 نصائح لحمايتك عند الذهاب للبحر أو حمام السباحة

عند دخول فصل الصيف وأخذ الإجازات من العمل والدراسة، تذهب كل أسرة لـ"المصيف" للاستمتاع بالتنزه والنزول للبحر وحمامات السباحة، ولكن ما هى الوقاية التى ينصح باتباعها أثناء نزول البحر أو حمامات السباحة وأثناء الخروج منها؟.

وحول هذا يقدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح التى ينصح بها أثناء النزول أو الخروج من البحر أو حمامات السباحة، وذلك لتجنب الإصابة بالفطريات أو الإكزيما الجلدية أو الالتهابات، ومنها:

>1- ينصح بتجنب الجلوس بملابس البحر "المايوه" المبتلة فترة طويلة، وذلك لتجنب التعرض للإصابة بالتسلخات والتهابات فى الجلد.

>2- عند الخروج من البحر ينصح بتجفيف الجسم جيدا وتغيير المايوه.

>3- عند الخروج من حمامات السباحة ينصح بغسل الجسم جيدا وذلك للتخلص من الكلور والحفاظ على الشعر.

>4- بمجرد الخروج من الماء سواء البحر أو حمامات سباحة لابد من ارتداء أى شىء فى الأرجل، وتجنب السير حافى القدمين لأن هذا قد يؤدى إلى إصابة القدم بالفيروسات .

>5- ضرورة ارتداء الملابس القطنية قبل النزول للمياه ولا يتم خلعها إلا قبل النزول مباشرة وكذلك يتم ارتدائها بعد الخروج وبعد تجفيف الجلد.

>6- يجب عدم الجلوس فى الشمس مباشرة من العشرة صباحا وحتى أربعة عصرا وذلك لكى لا يحدث لهم حروق شمسية بالأخص الأطفال الصغار.