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واتس آب اليوم السابع: انفجار أتوبيس سياحى بطريق الأقصر الزراعى

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل قارئ صورًا قال إنها لانفجار أتوبيس سياحى على طريق الأقصر– قنا، فيما يتحقق "اليوم السابع" من الواقعة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

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مصر 365