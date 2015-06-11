واتس آب اليوم السابع: انفجار أتوبيس سياحى بطريق الأقصر الزراعى

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل قارئ صورًا قال إنها لانفجار أتوبيس سياحى على طريق الأقصر– قنا، فيما يتحقق "اليوم السابع" من الواقعة.

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