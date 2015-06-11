موجز أخبار مصر للساعة6.. السجن 15 سنة للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية لتفاصيل قرار محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 15 سنة للضابط ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ.

وقدم "اليوم السابع" تغطية لزيارة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لمعبد الكرنك، بعد يوم من إحباط الهجوم الإرهابى، وإشادته بيقظة رجال الشرطة، وتأكيده اعتزامهم التضحية بأرواحهم لاقتلاع جذور الإرهاب، فضلاً عن رصد ردود الفعل الدولية على الهجوم، وإشادة غالبية الصحافة العالمية باحترافية الأمن المصرى فى التعامل مع الحادث، وتأكيدها تحقيق نقلة نوعية فى التعامل مع الحوادث الإرهابية بمصر، فضلاً عن إدانتها كافة أشكال الإرهاب.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" ردود الفعل على دعوة حركة 6 إبريل للعصيان المدنى اليوم الخميس، والتى لم تلقى أى استجابة من المواطنين، فضلاً عن إعلان دار الإفتاء فى بيان لها أن تلك الدعاوى حرام شرعًا لتعطيلها مصالح الناس، إضافة إلى ما تلحقه بالضرر على الاقتصاد القومى للبلاد..

وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

- جنايات القاهرة تقضى بسجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ 15 سنة

>- فرحة عارمة لأسرة شيماء الصباغ بعد الحكم بسجن الضابط المتهم 15 سنة

- خالة شيماء الصباغ: الحكم عادل ودلوقتى نقدر ناخد عزاها

>- بالصور.. وزير الداخلية يروى لـ"اليوم السابع"تفاصيل حادث معبد الكرنك.. يقظة رجال الشرطة رصدت الإرهابيين وضبط معهم 5عبوات متفجرة وبندقيتين آليتين.. ويؤكد: عازمون على التضحية بأرواحنا لاقتلاع جذورالإرهاب

>- محلب يأمر بمكافأة رجال شرطة وسائق لإحباطهم الحادث الإرهابى بالكرنك

- بالصور.. نيابة الأقصر تستمع لأقوال المصابين بحادث الكرنك وتنتظر استقرار حالة الإرهابى.. وفحص الـ"DNA" لأشلاء الإرهابيين لتحديد هويتهما.. والرقيب المصاب فى الحادث: "مش بخاف من حد وراجع لخدمتى"

>

>- بالصور.. 1550 سائحاً من مختلف دول العالم يزورون معبد الكرنك

>- قصة المتهم المصاب فى حادث الأقصر الإرهابى.. "على" ينتمى لعائلة إخوانية فى إحدى قرى بنى سويف.. ولديه شقيقان أحدهما سافر ليبيا هربا من الملاحقة الأمنية.. والآخر ألقى القبض عليه لاشتراكه فى أعمال عنف

>- إشادة عالمية باحترافية الأمن المصرى بعد إحباط هجوم معبد الكرنك.. الصحافة الغربية: الشرطة أحبطت محاولة تكرار مذبحة 1997.. "تليجراف" تشجع قراءها على زيارة الأقصر.. وتؤكد: مصر آمنة

>

>- الحكومة توافق على قرار رئاسى بالحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات

>- رسميا.. الرئاسة تنفى تعرض سياراتها لهجوم إرهابى.. ومصادر تؤكد: الرئيس السيسى يتحرك من وإلى شرم الشيخ جوا ومواكبه مؤمنة تماما.. الإرهاب يرقص "رقصة الموت".. والنجاحات المتتالية سبب الشائعات

>

>- الحكومة توافق على تعديل قانون يتيح لهيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات

- بالصور.. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لمشروع قناة السويس.. مميش: قداستكم عامل أساسى فى توحيد المصريين.. والبابا: القناة الجديدة تجدد مجد المصريين.. ويؤكد: أجدادى هاجروا من أسيوط للمنصورة هرباً من السخر

>- تأجيل محاكمة مرسى فى "التخابر مع قطر" لـ14 يونيو

>- رفض تظلم سامح فهمى وزوجته على قرار منعهما من التصرف فى أموالهما

- حصاد الأسبوع الأول للثانوية العامة.. 50 حالة غش إلكترونى.. وفاة طالب ومراقب..الفيزا كارد والساعات الذكية ونظارات البلوتوث أبرز وسائل الغش..صفحات التسريب تتحدى التعليم.. ومصدر: رئيس الوزراء يعنف الوزير

>

>- بالصور.. 6أبريل تفشل فى أول دعوة للعصيان المدنى فى عهد السيسى.. مجمع التحرير والوزارات كامل العدد.. ومواطنون: محدش هيعبركم.. وحسن نافعة: لن تستطيع تحريك الشارع.. ومحمود بدر ساخرا: محدش شاف إضراب معدى

>

- 6 إبريل تزعم: دعوتنا للإضراب حققت أهدافها.. والطرق تشهد سيولة مرورية

- ردا على دعوة 6 إبريل بالعصيان المدنى.. دار الإفتاء: حرام شرعا.. الأزهر: لن يسمعها إلا أصحابها.. عميد أصول الدين: ليس وراءها إلا الخراب.. عضو بهيئة كبار العلماء: الحركة تنفذ أجندات خارجية

>

- "التجمع": شطب منظم مهرجان "سيد درويش" حال ثبوت علمه بفقرة الرقص الفاضح

>

- مقتل إرهابيين والقبض على 11 مشتبها بهم بشمال سيناء

- القبض على متهم بتمويل عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى فى سيناء

- دار الإفتاء: ذبح الحمير وأكلها حرام شرعًا

- "القرضاوى" يستثمر 12 مليون دولار فى بورصة الدوحة.. رسالة من شاب إخوانى هرب إلى قطر واكتشف كيف تحولت الدعوة إلى استثمار بالملايين.. ويؤكد: قررت كشف ما جرى وأعرف أنهم سوف يكفروننى

>

- أم تغسل ابنها بمياه نار داخل وحدة صحية بالدقهلية بعد انقطاع مياه الشرب

>- أمين شرطة بالدقهلية يطلق النار على نفسه لرفض قرار المحكمة بإيقافه

- King الوجه الإعلانى الجديد لحملة Maybelline لمستحضرات التجميل

- عرض فيلم “الأم” لسولاف فواخرجى فى مهرجان وهران السينمائى

- “يونس” يحيى حفل المنصورة “فاشون شو” وسط حضور نجوم الفن والمجتمع



>- بالفيديو.. عمال بازرات معبد الكرنك يهتفون تحيا مصر بجولة وزير الداخلية

- بالفيديو.. خطيب مسجد : رجل دعا على السيسى فشل لسانه

- بالفيديو 3D.. كيف تتخلص من التدخين نهائيًا

- رسميا.. زيكو مرشحا لرئاسة “فيفا”

- جدو: مجموعة الأهلى فى الكونفدرالية “خطر”

- كيف يرى ميسى رونى والمنافسة مع رونالدو؟.. استثنائى واختراع

- ادّى العيش لخبّازه.. الأبراج تكشف عن هوايتك المفضلة

- إيرباص تعرض طائرة كهربائية فى معرض باريس الدولى للطائرات

- على خطى رجال الشرق.. زوج كيم كارداشيان يتمنى إنجاب “ولد”

موضوعات متعلقة..

- أخبار مصر للساعة1.. بعد دعوة "6 إبريل".. "الإفتاء" تحرم العصيان المدنى

- موجز الصحافة المحلية.. "سواق" الأقصر ينقذ معبد الكرنك من الإرهاب