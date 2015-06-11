مصدر أمنى: شقيق المتهم بتفجير معبد الكرنك أحد أعضاء تنظيم بيت المقدس

كشف مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن على جمال أحمد على، المتهم بمحاولة تفجير معبد الكرنك بالأقصر، 29 سنة، بقرية ملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، شقيقه أحمد جمال على، سائق 32 سنة، وهو المتهم رقم 141 فى قضية تنظيم بيت المقدس التى تحمل رقم 423 لسنة 2014، والمحبوس حاليًا.

وأضاف المصدر، أن زوج شقيقته قيادى ببيت المقدس يدعى "محمد عاشور مصطفى طه"، 34 سنة، من نفس القرية، وكان يعمل موظفًا بالأزهر الشريف، وهو المتهم رقم 139 في قضية تنظيم بيت المقدس والتى تحمل رقم 423، والمحبوس حاليًا.

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