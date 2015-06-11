جنايات القاهرة تقضى بسجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ 15 سنة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله وعضوية المستشارين أحمد محمد وعمرو محمد فوزى، بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمى، بمعاقبة ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، بالسجن لمدة 15 سنة.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهم، وكذلك دفاع المدعين بالحق المدنى، كما حضر عدد من الشهود والتى طلبهم الدفاع بالجلسة السابقة، وعلى رأسهم الشاهد الحادى عشر "إسلام أسامة" الصحفى باليوم السابع، وسجلت المحكمة طلبات ودفوع الدفاعين بالقضية، وقررت بعدها إصدار حكمها السابق.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنه 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.