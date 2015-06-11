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هشام رامز: إصدار منشور بأحقية الشركات الشقيقة فى تحويل الأموال بينها قريباً

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هشام رامز: إصدار منشور بأحقية الشركات الشقيقة فى تحويل الأموال بينها قريباً هشام رامز: إصدار منشور بأحقية الشركات الشقيقة فى تحويل الأموال بينها قريباً
وعد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، رجل الأعمال محمد أبو العنين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيلوباترا، بإصدار منشور لكافة البنوك بأحقية الشركات الشقيقة المملوكة لنفس الشخص فى تحويل الأموال بينها قريبا.

جاء ذلك بناء على طلب رجل الأعمال الذى اشتكى لرامز من رفض بعض البنوك تحويل أموال بين حسابات الشركات التى يملكها، قائلا"شركة أبو العنين للسياحة لديها إيرادات وتريد أن يتم تحويلها للشركات السيراميك التى يملكها لشراء خامات".

وأضاف أبو العنين، أن بنكى الإسكندرية وكريدى أجريكول رفضا تحويل مبالغ مالية بالدولار بين حسابات الشركات التى يملكها بناء على تعليمات على حد زعمهم من البنك المركزى، وهو ما نفاه محافظ البنك المركزى، قائلا:"أسهل حاجة على البنوك أنها ترفض بحجة أنها تعليمات من البنك المركزى، مطالبا أبو العنين بتقديم شكوى رسمية ضد أى بنك يرفض تحويل الأموال بين حسابات الشركات الشقيقة.
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