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"فيتش" تمنح طرح مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار تصنيف B

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"فيتش" تمنح طرح مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار تصنيف B "فيتش" تمنح طرح مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار تصنيف B
منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى السندات الدولارية، التى تعتزم طرحها تنصيف B، وهو أول إصدار للسندات الدولية منذ خمس سنوات.

وقالت فيتش فى بيان حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه أن المصرية ستستخدم حصيلة الطرح فى أغراض خاصة بالمالية العامة.

وأكدت الوكالة أن تصنيفها للسندات يتماشى مع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".. وكانت الوكالة قد عدلت تصنيف مصر فى ديسمبر الماضى من B- إلى B، مؤكدة أن إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلى هبوط النفط، عزز رفع التصنيف الائتمانى لمصر.

وحددت الحكومة المصرية الخميس الماضى السعر المبدئى للسندات الدولارية لأجل عشر سنوات فى حدود 6.25 بالمائة.. وعادة لا يقل حجم الإصدار القياسى عن 500 مليون دولار، وفقا لوكالة رويترز.

ويتولى ترتيب الإصدار بنوك بى.إن.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان ومورجان ستانلى وناتكسيس.
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مصر 365

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