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فرحة عارمة لأسرة شيماء الصباغ بعد الحكم بسجن الضابط المتهم 15 سنة

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فرحة عارمة لأسرة شيماء الصباغ بعد الحكم بسجن الضابط المتهم 15 سنة فرحة عارمة لأسرة شيماء الصباغ بعد الحكم بسجن الضابط المتهم 15 سنة
هلل أفراد أسرة شيماء الصباغ وبكت خالتها فرحًا بقرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله القاصى بسجن ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم المتهم بقتلها 15 سنة.

كما سادت الفرحة بين المحامين وقدموا العزاء إلى أسرة شيماء بعد القرار فيما أصيب الضابط المتهم بحالة من الذهول فور سماعه القرار.

كان المستشار هشام بركات النائب العام أحال ياسين محمد حاتم صلاح الدين - 24 سنة - ملازم أول بقطاع ناصر للأمن المركزى، والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه فلا القضية رقم 805 لسنة 2015 المقيدة برقم 48 لسنة 2015، بإطلاق الرصاص على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، يوم 24 يناير الماضى ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وإصابة غيرها من المتظاهرين.

ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت لـ"شيماء"، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

- جنايات القاهرة تقضى بسجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ 15 سنة
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