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الاعدام لقاتلة ابن شقيق زوجها بالأقصر

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الاعدام لقاتلة ابن شقيق زوجها بالأقصر الاعدام لقاتلة ابن شقيق زوجها بالأقصر

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمة بقتل إبن شقيق زوجها بمنطقة الكرنك، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد منصور، وعضوية المستشارين يحيى محمد مهدى، ومصطفى كامل اسماعيل، وسكرتارية قاسم محمد.

وكان المحامى العام الأول لنيابات الأقصر، المستشار وليد البيلي، قد أمر بإحالة المتهمة وتدعى سماح أنور ” 28 سنة ” ربة منزل، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل الطفل خالد النوبي شحات “3 سنوات”، بعد اختطافه وإخفاء جثته بمنزل مهجور.

تعود وقائع القضية إلى منتصف أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية العميد أحمد شتا، بوصول بلاغ من والد الطفل النوبي بتغيب نجله خالد ” 3 سنوات”، قبل أن يعثر الأهالي على جثته ملقاه داخل منزل مهجور مجاور لمنزل الأسرة، بمنطقة الكرنك، حيث كشفت أجهزة البحث غموض الواقعة إذ تبين قيام المتهمة وهي زوجة عم الطفل المجني عليه، بارتكاب الواقعة، بهدف الانتقام من والدة المجني عليه، بسبب الغيرة حيث تحظى بمعاملة حسنة من جميع أفراد العائلة.

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