متعة الصيف في "كرواتيا"

تقع جمهورية "كرواتيا" في جنوب شرق أوروبا، كما تشكّل جزءاً من منطقة البلقان، علماً أن البوسنة والهرسك وصربيا تحدّها من الشرق، وسلوفينيا من الغرب، والمجر من الشمال، والجبل الأسود والبحر الأدرياتيكي من الجنوب.

تتميّز معظم أنحاء "كرواتيا" بمناخ معتدل دافئ، وقاري ممطر، علماً أن أبرد مناطق البلاد هي "ليكا" و"غورسكي كوتار"، حيث يظهر الجليد في الغابات على ارتفاعات فوق 1200 متر. بالمقابل، تقع أكثر مناطق "كرواتيا" دفئاً على ساحل البحر الأدرياتيكي، خصوصاً في المناطق النائية، الممتازة بمناخ البحر المتوسط.

يتركز النشاط السياحي الأكبر، على طول ساحل البحر الأدرياتيكي.

كان "أوباتيا" المنتجع السياحي الأوّل منذ منتصف القرن التاسع عشر، علماً أنه أصبح لاحقاً من المنتجعات الصحية الأوروبية الأكثر أهميةً. هناك، ينتشر عدد كبير من المنتجعات على طول سواحل الجزر، التي تقدّم خدمات تتراوح من السياحة الجماعية إلى الأسواق والمطاعم. أمّا بالنسبة للسياحة الثقافية فتعتمد على جاذبية المدن الساحلية في القرون الوسطى، والعديد من الفعاليات الثقافية التي تجري خلال الصيف.

"سيدتي نت" ينصحك بزيارة:

- "دوبروفنيك": تلقّب بـ"لؤلؤة البحر الأدرياتيكي"، إذ تعتبر واحدة من المعالم السياحية الأكثر بروزاً في "كرواتيا" والبحر الأبيض المتوسط. في العصور الوسطى، كانت "دوبروفنيك" المدينة الوحيدة في البحر الأدرياتيكي، المدينة التي تنافس "البندقية"، وقد حققت نتائج هامّة خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

تشتهر "دوبروفنيك" بهندسة معمارية مذهلة، فهي تضمّ الصروح الدينية، والمتاحف، ونوافير الماء والأسوار الشهيرة التي تحيط بـ"المدينة القديمة".

- "بليتفيتش": هي واحدة من الوجهات الطبيعية الأكثر جمالاً في أوروبا. تتكوّن من مجموعة مهمة من البحيرات المترابطة؛ تحوطها الغابات ذات المساحات الشاسعة. تشتهر البحيرات بألوانها الفريدة، بما في ذلك الأزرق السماوي والأخضر والرمادي. تشكل البحيرات هذه موطناً لمجموعة واسعة جداً من الطيور، فضلاً عن الحيوانات النادرة، لا سيما الدب البني والذئب والنسر والبومة، والوشق.. وغيرها.

- "هفار": هي واحدة من المعالم السياحية الأكثر شعبية في "كرواتيا". تحوي هذه الجزيرة بساتين الزيتون والفاكهة وحقول الخزامى، التي تشكّل جزءاً كبيراً من الأراضي الزراعية. في هذا الإطار، تعدّ "ستاريغغاد" القرية الأقدم في الجزيرة، وكذلك تستحق القرى الصغيرة التي تنتشر سواء في الساحل أو المناطق الداخلية الخصبة الزيارة!

- "روفيني": هي واحدة من المدن الأجمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط. تشتهر ببيوتها الملوّنة بألوان "الباستيل" المصطفة في شوارعها المتعرّجة. وتضمّ المدينة ميناء صيد نشطاً، بحيث يمكن للزائرين استقلاق قارب إلى الجزر الجميلة.

- "كركلا": تعدّ "كركلا" سادس أكبر جزيرة في "كرواتيا"، وتصنّف بالأكثر جاذبية على الساحل الكرواتي، لما تتمتع به من هندسة معمارية فريدة. أما أكبر وأجمل بناء في "كركلا" فيتمثّل في صرح القديس ماركو الديني، الصرح الذي بني على الطراز القوطي، وأُنجز في القرن الخامس عشر.

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