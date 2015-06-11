طيران العراق والتحالف الدولى يقتل العشرات من "داعش" فى الأنبار وبيجى ونينوى

قصف طيران الجيش العراقى، اليوم الخميس، سيارتين تقلان مسلحين لتنظيم (داعش) الإرهابى ومقرين للتنظيم فى "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين على الأقل.

وقال المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية نصير نوري، فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى بغداد، إن طيران التحالف الدولى المناهض لداعش قصف مواقع منتخبة للتنظيم فى "بيجي" بصلاح الدين وفى محافظة نينوى شمال غربى العراق، أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحى داعش وتدمير عدد من معداتهم العسكرية.

كما نفذ طيران الجيش العراقى غارات ضد مقار داعش بقطاع عمليات الكرمة قرب جسر الشيحة بمحافظة الأنبار غربى العراق بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن عقد اجتماعات للإرهابيين فى هذه الأماكن، أسفرت عن قتل العديد منهم وتدمير آليات ومخازن عتاد فى المواقع المستهدفة.