المعارضة السورية تسيطر على مطار "الثعلة " العسكرى

أكد عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية للجيش السورى الحر رامى دلاتي، سيطرة فصائل المعارضة السورية على مطار "الثعلة" العسكرى ومحيطه التابع لقوات النظام بالسويداء بجنوب غربى سوريا.

وقال دلاتى -خلال اتصال هاتفى مع قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الخميس- إن النظام السورى حاول بشتى الطرق التصدى لهجمات مسلحى المعارضة السورية، لكنه فشل، مشيرا إلى أن مسلحى المعارضة أرغموا قوات النظام على الانسحاب إلى أطراف المدينة وترك المطار بالكامل.

وأضاف أن الاشتباكات التى دارت بين فصائل المعارضة وقوات النظام للسيطرة على المطار، أسفرت عن مقتل نحو 50 جنديا سوريا، وإصابة العشرات بجروح.

وأشار إلى أن مطار الثعلة يعد من المطارات القلة التى كانت تعمل خلال الفترة الماضية بعد تدمير المعارضة لعدة مطارات فى شمال سوريا، لافتا إلى أن النظام السورى كان يتخذه نقطة طيران استراتيجية مهمة بالمنطقة، حيث كان نقطة انطلاق لقصف كلا من محافظتى " درعا والقنيطرة " فضلا عن المناورات التى كان يقوم بها على الحدود الإسرائيلية.

من جهته، نفى التلفزيون السورى الرسمى سيطرة المعارضة على المطار، مؤكدا أن الجيش السورى صد هجمات لمسلحى المعارضة على مشارف المطار.