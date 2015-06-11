العربى يستنكر المجزرة الإرهابية ضد الدروز بمحافظة أدلب السورية

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، المجزرة البشعة التى ارتكبها مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابية ضد أبناء الطائفة الدرزية فى بلدة "قلب اللوزة" بمحافظة أدلب السورية.

وحذر العربى فى بيان له اليوم الخميس من المخاطر الناجمة عن تزايد أعمال القتل والتهجير والجرائم الطائفية التى يرتكبها تنظيما "داعش" و "جبهة النصرة" الإرهابيان فى سوريا والعراق.

ودعا العربى جميع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية إلى التدخل السريع لوقف تلك الأعمال حقناً للدماء ودرءًا للفتن الطائفية والمذهبية التى تستهدف النيل من الوحدة الوطنية للشعب السورى وجره نحو المزيد من الويلات والمآسى.