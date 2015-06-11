المنتخب لـ في الجول: بعثة تنزانيا ستتدرب مرة واحدة فقط قبل مباراة مصر

أخيرا ردت بعثة تنزانيا على رسائل منتخب مصر وأكدت أنها ستحضر إلى القاهرة في الساعة الواحدة من فجر يوم السبت.

منتخب تنزانيا سيواجه الفريق المصري يوم الأحد في الجولة الأولى من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وقال سمير عدلي مدير إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "بعثة منتخب تنزانيا بعد فترة من تجاهل خطاباتنا ردوا".

وتابع "البعثة ردت وأكدت لنا أنهم سيصلون فجر السبت. سيتحركون مباشرة إلى الاسكندرية".

وأكمل "في الاسكندرية سيتدرب المنتخب مرة واحدة فقط على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب يوم السبت".