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كوبر يقرر استمرار لاعبي مصر في المعسكر بعد مباراة تنزانيا لـ24 ساعة

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كوبر يقرر استمرار لاعبي مصر في المعسكر بعد مباراة تنزانيا لـ24 ساعة كوبر يقرر استمرار لاعبي مصر في المعسكر بعد مباراة تنزانيا لـ24 ساعة

قرر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أن يستمر المعسكر قائما ويبقى اللاعبون بعد نهاية مباراة الفراعنة ضد تنزانيا يوم الأحد.

منتخب مصر يستهل مشواره في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا.

بعد المباراة لن يرحل اللاعبون ويتركون المعسكر، بل سيستمرون هذه الليلة داخل الفندق مع كوبر.

لماذا؟ لأن كوبر يرغب في إجراء تدريبات استشفاء للاعبي بعد المباراة بحسب ما صرح به الجهاز الفني اليوم الخميس.

هذه المباراة ستكون الأولى للمنتخب المصري رسميا تحت قيادة هيكتور كوبر الذي تولى المسؤولية خلفا لشوقي غريب.

ويأمل المدرب الأرجنتيني المخضرم في قيادة مصر للوصول إلى كأس الأمم بعد الغياب عن البطولة المفضلة للفراعنة 3 نسخ متتالية.

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فيديو اليوم السابع

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