انتقالات - لاعب وسط إنيمبا يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي

كشف كينجسلي سوكاري لاعب وسط إنيمبا لـFilGoal.com حقيقة مفاوضاته مع الأهلي مصرحا: "نعم أريد الأهلي".

سوكاري صاحب الـ20 عاما أنفجر مع إنيمبا النيجيري بعد تألقه مع فريق الشباب قبل أن يتم تصعيده مباشرة مع الفريق الأول ويبدأ رحلة "عشق جماهير إنيمبا".

لاعب منتخب نيجيريا للشباب سجل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة في أول لقاء له بقميص الفريق الأول بإنيمبا ليدخل سريعا في قلب عشاق جماهير إنيمبا.

وتحدث FilGoal.com مع سوكاري الذي ودع كأس العالم للشباب مع منتخب بلاده بعد أداء رائع ولكن الأداء الرائع لم يكن كافيا لعبور عقبة منتخب ألمانيا في دور الـ16 من البطولة. ليخسر النسور 1-0.

وعن (هل هناك مفاوضات بينك وبين الأهلي؟) أجاب سوكاري لـFilGoal.com قائلا:" نعم يوجد مفاوضات بيني وبين الأهلي".

وأضاف "لكن حتى الآن لا يوجد أي محادثات بين الأهلي ومسؤلي إنيمبا".

وأنهى لاعب وسط منتخب نيجيريا للشباب حديثه مع FilGoal.com مؤكدا رغبته في اللعب للأهلي قائلا: "نعم أرغب في اللعب للأهلي في حالة تم الاتفاق بين النادي وإنيمبا".

ونجح سوكاري في الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري النيجيري الموسم الماضي. تألق جعله يضمن مكانه كأساسي مع منتخب نيجريا في كأس العالم للشباب.

وشارك سوكاري كبديل في اللقاء الافتتاحي لنيجريا في المونديال أمام البرازيل. إلا أنه حافظ بعدها على مركزه كأساسي في الثلاث مباريات الأخرى قبل أن يسجل هدف في شباك كوريا.