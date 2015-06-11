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الأهلي لـ في الجول: عرض أندرلخت غير مناسب لضم تريزيجيه.. ورحيله مرفوض

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الأهلي لـ في الجول: عرض أندرلخت غير مناسب لضم تريزيجيه.. ورحيله مرفوض الأهلي لـ في الجول: عرض أندرلخت غير مناسب لضم تريزيجيه.. ورحيله مرفوض

قال وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي لـFilGoal.com إن رغبة أندرلخت في ضم محمود حسن "تريزيجيه" لاتزال غير مقبولة من جانب القلعة الحمراء.

أندرلخت تقدم بعرض يبلغ 700 ألف دولار لضم تريزيجيه من صفوف الشياطين الحمر، لكن النادي وقتها رفض.

وصرح جمعة "لم يحدث جديد من حينها. المشكلة ليست في أن الأهلي لا يرغب في التفاوض مع أندرلخت".

وتابع الصخرة "المشكلة أن العرض لا يناسب قيمة الأهلي ولا اللاعب".

واستدرك "بالإضافة طبعا إلى أن الأهلي لا يتمسك باستمرار اللاعب بين صفوفه".

لن نبيع

وأضاف علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة في النادي الأحمر لـFilGoal.com "ما تردد عن ارتفاع عرض أندرلخت لـ2 مليون غير صحيح".

وأكمل "وحتى لو رفع أندرلخت عرضه، نحن نرغب في بقاء اللاعب معنا. وبالتالي المبدأ نفسه أن الأهلي لن يبيع تريزيجيه".

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فيديو اليوم السابع