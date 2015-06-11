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اعتماد نتيجة ابتدائية الأزهر بجنوب سيناء بنسبة نجاح 64%

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اعتماد نتيجة ابتدائية الأزهر بجنوب سيناء بنسبة نجاح 64% اعتماد نتيجة ابتدائية الأزهر بجنوب سيناء بنسبة نجاح 64%
اعتمد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح 64%.

وأكد الدكتور على عبد الظاهر، مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، أن أوائل الشهادة الابتدائية هم: محمد مصطفى أحمد مصيلحى 640 درجة، ومحمود سعد بدير من معهد طور سيناء النموذجى، وإسراء جمعة محمد عفيفى 608 درجات من معهد شرم الشيخ النموذجى، ومحمد أيمن صبحى 605,0 درجة من معهد شرم الشيخ الابتدائى، وأيمن سيد طنطاوى 602.5 درجة وعبد الله خالد صالح 599 درجة من معهد طور سيناء النموذجى، ومحمد أحمد يونس مصطفى 596 درجة من معهد الطور الابتدائى ومحمد على إبراهيم حامد 595.5 درجة من معهد الطور النموذجى، وأسماء حسن إبراهيم 595 درجة من معهد الجبيل وعلياء سمير محمد أحمد 594 درجة من معهد الطور النموذجى.

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