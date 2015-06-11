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بالصور.. بروتوكول بين محافظ الأقصر والصندوق الاجتماعى لرصف 10 كم

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وقع محمد بدر، محافظ الأقصر، وسها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، اليوم الخميس، برتوكول تعاون لمشروع إدارة وتنفيذ رصف الطرق الريفية المقدم من الاتحاد الأوروبى للقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، أنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين جنيه لرصف وتأهيل 10 كم من الطرق بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الصندوق كان قد نفذ عدة مشروعات بالمحافظة فى الفترة السابقة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن وفد الصندوق الاجتماعى سيقوم بزيارة عدد من المشروعات بالمحافظة لدراسة سبل وإمكانيات دعمه.

محافظ الأقصر وأمينة الصندوق يوقعان البروتوكول -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الأقصر وأمينة الصندوق يوقعان البروتوكول

اجتماع مع أعضاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والمحافظ -اليوم السابع -6 -2015
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اجتماع مع أعضاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والمحافظ

محاظ الأقصر فى اجتماع قيادات الصندوق الاجتماعى -اليوم السابع -6 -2015
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محاظ الأقصر فى اجتماع قيادات الصندوق الاجتماعى

بروتوكول لرصف 10 كم بمبلغ 9 ملايين جنيه بالأقصر -اليوم السابع -6 -2015
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بروتوكول لرصف 10 كم بمبلغ 9 ملايين جنيه بالأقصر


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مصر 365