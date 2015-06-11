محافظ السويس يكلف مصطفى الزغبى بأعمال مدير عام التعليم العام

أصدر صباح اليوم اللواء العربى السروى محافظ السويس قراراً بتكليف مصطفى الزغبى مدير التعليم الثانوي بالمديرية بالقيام بأعمال مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالسويس وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 11 يونيو الجارى.

وجاء قرار اللواء السروى عقب مذكرة تقدم بها عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس أوضح فيها حاجة مديرية التربية والتعليم لشغل الوظيفة عقب بلوغ محمد فتوح المدير العام السابق سن التقاعد.

وجاء اختيار الزغبى لشغل الوظيفة بالتكليف من قبل اللواء السروى لما قدمه الزغبى خلال فترة وجيزة بديوان المديرية من جهود أسهمت فى الارتقاء بمنظومة التعليم وكانت ورقة عمل تقدم بها للنهوض بالتعليم العام سبباً فى نيله شرف التكليف بمهام الوظيفة إضافة إلى نيله من قبل ثقة زملائه بقيادات التعليم.

فيما أعرب عبد الحافظ وحيد للزغبى عن خالص تقديره لقرار اللواء السروى متمنياً نهوضاً حقيقياً لمنظومة التعليم العام بالمحافظة.