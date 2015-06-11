الحكومة توافق على تعديل قانون يتيح لهيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، وقد تم سابقاً عرض مشروع القرار بقانون على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وتمت الموافقة عليه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 6.8 فدان تعادل 28626.72 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمنفعة عامة بدون مقابل، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة سكاكين ضمن مشروع خط الربط الكهربائى المصرى/السعودى بمنطقة شرم الشيخ- محافظة جنوب سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للرى والصرف"، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية.

والغرض من إنشاء الشركة القابضة هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وادارة الانشطة المتعلقة بها، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة أوالافراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أوبيعها أوالمساهمة فى رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أوأصول مالية أخرى، وكذا القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها.

وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هى شركة الرى للاشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للرى والصرف والانشاءات المدنية، ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وتستمر مجالس إدارات الشركات التابعة فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقاً لنموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة جنوب سيناء بشأن التصرف بالاتفاق المباشر فى قطع الاراضى الكائنة بمدن (رأس سدر – أبوزنيمة – أبو رديس – سانت كاترين)، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

ويأتى ذلك فى إطار تنمية المحافظة، وتلبية لرغبة ابناء المحافظة فى إقامة عدد من المشروعات الخدمية، والحرفية، والصناعية، والترفيهية، والسياحية، والاستثمارية، بهدف الحد من مشكلة البطالة وايجاد سكن ملاءم والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي لابناء المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بشأن الاسناد بالامر المباشر وكذا زيادة أوامر الاسناد بالامر المباشر لعدد من المشروعات هى الموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع توسعات محطة مياه زفتى المرشحة وشبكاتها( 1000:200ل/ث) بمحافظة الغربية والموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد لقريتى محلة روح وسجين الكوم بمحافظة الغربية والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مستجدة ضمن مشروع توسعات محطة رفع صرف صحى عين شمس – محافظة القاهرة.

كما تم الموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحى لقريتى الناصرية وابو صيربنا – مركز سمنود – محافظة الغربية والموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع صرف صحى مركز ومدينة الصف – محافظة الجيزة والموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع محطة مياه وشبكات تغذية مركز ومدينة الصف – محافظة الجيزة و الموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع محطة مياه وشبكات تغذية مركز ومدينة أطفيح – محافظة الجيزة والموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع محطة وشبكة مياه طوخ – محافظة القليوبية.

وتمت الموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع صرف صحى قرى بلتان وزاوية بلتان – مركز طوخ- محافظة القليوبية والموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع محطة وشبكة مياه قليوب – محافظة القليوبية والموافقة على زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب بالخانكة – محافظة القليوبية والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال صرف صحى بحى المرج – محافظة القاهرة، بالدفع النفقى ضمن مشروع تطوير عدد (17) منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال صرف صحى بحى الوراق – محافظة الجيزة، بالدفع النفقى ضمن مشروع تطوير عدد (13) منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة.

وتمت الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة طريق الغردقة/ رأس غارب – محافظة البحر الاحمر من كم 40 إلى كم 60بنظام تدوير الأسفلت و الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لمناطق الاسكان الاجتماعى و الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال المركز التكنولوجى لتطوير الصناعات الحرفية ببطن البقرة – حى مصر القديمة – محافظة القاهرة والموافقة على ما تم اسناده لاعمال الخدمات الاستشارية والهندسية ومراجعة التصميمات والاشراف المستمر على التنفيذ وضبط الجودة لمشروعات الطرق القومية التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.

- مجلس الوزراء يوافق على إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك"

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وزير التعليم يقدم لـ"محلب" تقريرًا حول محاولات الغش بامتحانات الثانوية

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