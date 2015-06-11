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رفض تظلم سامح فهمى وزوجته على قرار منعهما من التصرف فى أموالهما

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رفض تظلم سامح فهمى وزوجته على قرار منعهما من التصرف فى أموالهما رفض تظلم سامح فهمى وزوجته على قرار منعهما من التصرف فى أموالهما
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، رفض التظلم المقدم من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف فى أموالهما، السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك فى البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين شريف عزب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمى ارتكاب جرائم الإضرار العمدى بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.

يشار إلى أن وزير البترول الأسبق تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل، من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.

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مصر 365