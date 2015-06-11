أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء ونسبة النجاح 48.5%

Google+ Print
اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء ونسبة النجاح 48.5% اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء ونسبة النجاح 48.5%
اعتمد فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح 48.5%.

وأكد الدكتور على عبد الظاهر مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء فى تصريحات له، أن الأوائل فى الشهادة الإعدادية محمود تحمد رسلان 548 درجة، وعمر أحمد محمود 544 درجة ومؤمن عبد المحسن 543 من معهد البنين الإعدادى، وفاطمة محمد حسن 541 درجة من معهد فتيات طور سيناء ويارا إبراهيم السيد خليفة 541 من معهد فتيات أبو رديس، وأمينة جمال حسان محمد 540 درجة من معهد بنين طور سيناء، وأمانى خالد عبد الوهاب محمد 540 درجة من معهد فتيات الطور ومحمد أحمد عبد الوهاب 583 من معهد بنين الطور، وإسراء عبد الرحمن بسيونى 535 درجة من معهد فتيات السادات برأس سدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365