اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء ونسبة النجاح 48.5%

اعتمد فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح 48.5%.

وأكد الدكتور على عبد الظاهر مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء فى تصريحات له، أن الأوائل فى الشهادة الإعدادية محمود تحمد رسلان 548 درجة، وعمر أحمد محمود 544 درجة ومؤمن عبد المحسن 543 من معهد البنين الإعدادى، وفاطمة محمد حسن 541 درجة من معهد فتيات طور سيناء ويارا إبراهيم السيد خليفة 541 من معهد فتيات أبو رديس، وأمينة جمال حسان محمد 540 درجة من معهد بنين طور سيناء، وأمانى خالد عبد الوهاب محمد 540 درجة من معهد فتيات الطور ومحمد أحمد عبد الوهاب 583 من معهد بنين الطور، وإسراء عبد الرحمن بسيونى 535 درجة من معهد فتيات السادات برأس سدر.