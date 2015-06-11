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أمين شرطة بالدقهلية يطلق النار على نفسه لرفض قرار المحكمة بإيقافه

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أمين شرطة بالدقهلية يطلق النار على نفسه لرفض قرار المحكمة بإيقافه أمين شرطة بالدقهلية يطلق النار على نفسه لرفض قرار المحكمة بإيقافه
أطلق أمين شرطة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية النار على نفسه لرفض قرار المحكمة بإيقافه.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بقيام محمود مصيلحى محمد فرج 40 سنة أمين شرطة بمركز شرطة بلقاس بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الميرى فأصابت الطلقة كتفه، وذلك اعتراضا على محاكمته والحكم عليه بالإيقاف لمدة ثلاثة شهور عن العمل، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد زملائه.

وعلى الفور تم نقل الأمين إلى مستشفى بلقاس المركزى، وأكد الأطباء باستقرار الرصاص داخل ذراعه وجار تجهيزه للعمليات لاستخراج الرصاص.

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مصر 365