أم تغسل ابنها بمياه نار داخل وحدة صحية بالدقهلية بعد انقطاع مياه الشرب

أصيب طفل بتشوهات وحروق كبيرة فى الجهاز التناسلى الخاص به بعد قيام والدته بغسله بمياه نار حيث توجهت السيدة فضيلة .م .ال إلى الوحدة الصحية بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لعمل تحليل بول وبراز لابنها عبد العزيز 10 سنوات.

وبعد الانتهاء من أخذ العينات من الطفل كانت المياه مقطوعة ووجدت الأم زجاجة مياه مليئة بالمياه داخل الحمام فسحبتها وقامت بغسل الطفل من الجزء الأسفل للجسم من الأمام والخلف، وفوجئت بعد دقيقة واحدة باحتراق يدها واحتراق الطفل من أسفل وقيام الطفل بالصراخ، فسألت الممرضة فأكدت لها أن ما قامت به لتشطيف الطفل ليست مياه عادية بل إنها مياه نار.

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