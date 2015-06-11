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المتهم بقتل "شيماء الصباغ": مكنش معايا خرطوش ومرتكبتش مخالفة طول خدمتى

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المتهم بقتل "شيماء الصباغ": مكنش معايا خرطوش ومرتكبتش مخالفة طول خدمتى المتهم بقتل "شيماء الصباغ": مكنش معايا خرطوش ومرتكبتش مخالفة طول خدمتى
قال ياسين محمد حاتم صلاح الدين -24 سنة- ملازم أول بقطاع ناصر للأمن المركزى، والمتهم بقتل شيماء الصباغ أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله بعد خروجه من القفص قبل رفع الجلسة: "إحنا مكنش معانا خرطوش ونازلين عشان خاطر نعمل تأمين، مش عشان خاطر نقتل حد وهى دى وظيفتنا وهو ده اللى بنعمله، ومحصلش منى طول فترة خدمتي مخالفة لأى تعليمات ودة ممكن تسأل فيه الإدارة التابع ليها، وأنا محترم طول عمرى".

كان المستشار هشام بركات النائب العام أحال ياسين محمد حاتم صلاح الدين -24 سنة- ملازم أول بقطاع ناصر للأمن المركزى - والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه في القضية رقم 805 لسنة 2015 المقيدة برقم 48 لسنة 2015، بإطلاق الرصاص على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، يوم 24 يناير الماضى ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وإصابة غيرها من المتظاهرين.

ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت لـ"شيماء"، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

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مصر 365