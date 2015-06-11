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درجات بخارية ومساعدات مالية من الأزهر لأصحاب الحالات الخاصة بسوهاج

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درجات بخارية ومساعدات مالية من الأزهر لأصحاب الحالات الخاصة بسوهاج درجات بخارية ومساعدات مالية من الأزهر لأصحاب الحالات الخاصة بسوهاج

جانب من الاحتفال

وزع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، 6 دراجات بخارية و13 مساعدة مالية و2 كرسي متحرك لأصحاب الحالات الخاصة من العاملين بمنطقة سوهاج الأزهرية.

وقال وكيل الأزهر إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بالعمل علي تلبية كافة متطلبات أصحاب الحالات الخاصة من العاملين بالأزهر ورعايتهم اجتماعيا حتى يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل.

وأضاف خلال الاحتفالية التي نظمتها منطقة سوهاج الأزهرية بالتعاون مع إدارة الحسابات الخاصة بالمشيخة ، إن الأزهر الشريف أعد مشروعا اجتماعيا شاملا يشمل تقديم عدة خدمات للمواطنين منها توزيع إعانات مالية وغذائية وتنظيم قوافل طبية متميزة للأماكن النائية، ومساعدة الغارمين.

وفي ختام الاحتفال سلم وكيل الأزهر والشيخ محمد العبد مدير عام الحسابات الخاصة عقود الدراجات البخارية بالإضافة لمبلغ مالي لترخيصها، وكذلك والمساعدات المالية على أصحابها.

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