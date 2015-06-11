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السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

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السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "أحمد.س.ع"، ومقيم بمركز العسيرات، بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد وعبد الحكيم محسن عبده، بأمانة سر محمد العادلى ومحمود سيد.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2014، عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز طهطا عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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