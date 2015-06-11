14 يوليو.. نظر معارضة أحمد موسى على حبسه سنتين بتهمة سب الغزالى حرب

حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 14 يوليو من الشهر الجارى، لنظر المعارضة الاستئنافية، التى تقدم بها الإعلامى أحمد موسى، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة، التى أيدت الحكم وهى جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، المعارضة الاستئنافية ومن حقها رفضها أو قبولها طبقاَ للقانون.

ونفت مصادر مقربة من أحمد موسى خبر القبض عليه أو تسليمه نفسه بقسم مدينة نصر، مؤكدة أن أحمد موسى متواجد حاليًا بفندق المريديان بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى.

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