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مصرع طفلين وإصابة عاملين فى حريق بإحدى الورش بمدينة ههيا بالشرقية

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مصرع طفلين وإصابة عاملين فى حريق بإحدى الورش بمدينة ههيا بالشرقية مصرع طفلين وإصابة عاملين فى حريق بإحدى الورش بمدينة ههيا بالشرقية
شب حريق هائل بورشة لإصلاح الدراجات البخارية بمدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع طفلين من عمال الورشة وإصابة عاملين آخرين بحروق.

تلقى اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بورشة تصليح دراجات بخارية بدائرة مركز ههيا، مما أسفر عن مصرع طفلين الأول عمره 9 سنوات والثانى عمره 12 سنة عمال بالورشة وإصابة عاملين آخرين بحروق.

من جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية أن سبب الحريق ماس كهربائى أدى إلى اشتعال مواد البنزين الموجودة بالورشة.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ههيا العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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