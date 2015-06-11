زوجة الضابط المتهم بالدعارة لـ"اليوم السابع": "قولته مش هيسيبوك فى حالك"

قالت زوجة الرائد فهمى بهجت، مدير نادى الشرطة السابق المتهم بتسهيل الدعارة، إنها واثقة من براءة زوجها من تلك التهمة الملفقة، مشيرًا إلى أنها فور سماعها خبر القبض عليه داخل شقتهما بالجيزة ردت بكلمة واحدة "استحالة".

وأضافت زوجة مدير نادى ضباط الشرطة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن زوجها لا يترك فرضًا للصلاة وملتزم دينيًا ومن عائلة ميسورة الحال ولا يمكن أن يعمل فى مجال الدعارة، مشيرًا إلى زوجى يرفض المال الحرام الذى عرض عليه بوسائل كثيرة بحكم وظيفته ولكنه رفض.

وكشفت زوجة الرائد فهمى بهجت عن أنه كان يدافع عن كل ضابط أو أمين شرطة مظلوم وكان يقول لها "أمين الشرطة ده حقه مهدور" وهو ما جعلها تقول له: "ابعد عن الحاجات دى مش هيسيبوك فى حالك يا فهمى"، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة القطرية فور علمها بصدور قرار بوقفه عن العمل اتصلت به وعرضت عليه أموالاً طائلة حتى يسب فى الداخلية والشرطة، ثم أوهمهم بالموافقة ودخل على الهواء وقام بسبهم ما جعل مذيع الجزيرة يغلق الهاتف فى وجهه بعدما توهم بأن فهمى بهجت سيتطاول على الداخلية.

واختتمت زوجة الرائد فهمى بهجت بأن لديها كل أرقام مكاتب العقارات التى عرضت عليها الشقة لبيعها بل وعرضت بيع الشقة فى الخارج لبيعها.