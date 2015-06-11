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اختفاء طالب ثانوية عامة في ظروف غامضة بالمنوفية

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اختفاء طالب ثانوية عامة في ظروف غامضة بالمنوفية اختفاء طالب ثانوية عامة في ظروف غامضة بالمنوفية

أرشيفية

حرر موظف، مقيم بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع، محضرًا بمركز الشرطة؛ لتغيب نجله عن المنزل في ظل ظروف غامضة.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد الضبع، رئيس مباحث بركة السبع، يفيد بورود بلاغ من “فتحي م ب” 56 سنة موظف ومقيم بقرية جنزور، يفيد بغياب نجله “محمود” 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى العام، ومقيم بذات العنوان عن المنزل منذ أسبوع وأدلى بمواصفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر رقم 3202 إداري مركز قويسنا، وجاري العرض على النيابة.

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