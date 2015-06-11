وفد من القومى لحقوق الإنسان يزور سجن المرج‎

قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بزيارة سجن المرج اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2015، في إطار جهود المجلس الرامية إلي متابعة أوضاع أماكن الإحتجاز والمحتجزين في المؤسسات العقابية .

وضم الوفد عضوي المجلس ياسرعبد العزيز ومحمد عبدالقدوس والباحثين بالأمانة الفنية أحمد نصر وأسامة الواحي وبخيت عمر وهاجر ياسين .

وتفقد الوفد مرافق السجن، وأماكن الإحتجاز والتأديب والمستشفي والمكتبة والصالة المخصصة للزيارات والملاعب ومصنع الحلاوة التابع للسجن والفصل المخصص لمحو الأمية ومعرض منتجات المساجين اليدوية .

وإستمع أعضاء الوفد إلى عدد من المسجونين وراجعوا سجلات خاصة بعدد من الحالات، وتأكدوا من جاهزية أماكن الإحتجاز ومرافق السجن ومطابقتها للمعايير واللوائح، وأظهرت نتائج الزيارة وما شملته من إجراءات إستقصاء عبر مراجعة الوثائق والإستماع الي عدد من المسجونين، ومناقشة القائمين علي شؤون مصلحة السجون والمسؤولين عن السجن، عدم وجود إنتهاكات أو إختراقات للمعايير الحقوقية أو للوائح السجون المصرية.

وعكست مرافق السجن درجة من الكفاءة والجاهزية مناسبة للوفاء بالمهام المنوطة بها، خصوصاً المستشفي والملاعب ومصنع الحلاوة .

وكان في إستقبال وفد المجلس كل من اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء علي أبو زيد مدير الإدارة العامة للسجون بالمنطقة المركزية واللواء محمد الخليصي مدير إدارة المباحث بسجون المنطقة المركزية واللواء محمد علي شحاته رئيس مباحث السجون واللواء كمال الموجي وكيل الإدارة المركزية للسجون والعميد أشرف أبو زيد مأمور سجن المرج .

وتأتي تلك الزيارة في إطار سلسة الزيارات التي يقوم بها المجلس، مستهدفاً متابعة أوضاع السجون والمحتجزين بالأماكن العقابية، بما يضمن توافر الموارد والتنظيم اللازمين للنهوض بهذه المهمة، ويضمن الإلتزام باللوائح والقوانين والمعايير الدولية لمعاملة السجناء والمحتجزين.