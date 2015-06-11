"جنح سوهاج" تخلى سبيل ممثلة مغمورة وصديقتها ضبط بحوزتهما قطعة حشيش

قررت محكمة جنح مستأنف قسم أول سوهاج اليوم الخميس، برئاسة المستشار عمرو الأنصارى، وسكرتارية جميل محمد عبد الله، إخلاء سبيل ممثلة مغمورة وصديقتها حاصلة على دبلوم، بعد اتهامهما بحيازة حشيش بقصد التعاطى.

كان تمكن ضباط قسم أول من القبض على "سماح.ص.ع" 32 سنة ممثلة مغمورة ومقيمة بمحافظة سوهاج ولها محل إقامة آخر فى شارع الهرم بالقاهرة، و"دعاء.ع.ذ" 26 سنة حاصلة على دبلوم أمام أحد البنوك بشارع البحر أثناء تعاطيهما الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما لقطعة الحشيش بقصد التعاطى، وتمت إحالتهما إلى النيابة والتى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، إلا أن محكمة جنح مستأنف أخلت سبيلهما اليوم.