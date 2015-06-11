تجديد حبس صاحب مزرعة الحمير بالفيوم و8 جزارين 15 يوما

قررت نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم تجديد حبس حبس صاحب مزرعة الحمير التى عثر عليها بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، و8 عمال بالمزرعة 15 يوما على ذمة التحقيق فى الواقعة، وكانت النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق فى الواقعة، وطالبت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الضابط الذى قام بتحرير محضر الضبط.

ومن جانبهم، أكد المتهمون أنهم يقومون بتربية الحمير وتقديم الأعلاف لها وتسمينها وتحضيرها للذبح وبعد ذلك يتم ذبحها وإخلاء لحومها وتغليفها وتوريدها فى سيارات مبردة للسيرك لاستخدامها كطعام للأسود والذى يتكلف اطعامها مبالغ طائلة، وكميات كبيرة من اللحوم ولكنهم يقومون بتوريدها بسعر مناسب حتى يتوفر لهم ربح، خاصة انهم ينفقون كثيرا على أعلاف الحمير والاهتمام بها وتربيتها.

وطالب المتهمين بالاستعانة بشهادة صاحبة السيرك الذى يقومون بتوريد اللحوم له وتقدموا بأوراق لعقود بينهم وبين السيرك بتوريد هذه اللحوم .

ونفى المتهمون أن يكونوا يقومون بتوريد هذه اللحوم إلى الجزارين أو أصحاب المطاعم أو ما تردد عن تغليف هذه اللحوم لبيعها (كفنة وبرجر ولحوم مفرومة )، مؤكدين عدم توريد كيلو واحد فى هذا الغرض، وأن هذه اللحوم لم تورد لأى مكان آخر سوى السيرك، وأنهم يتحدون أى جزار أو صاحب مطعم أو أى مكان تباع فيه اللحوم أن يقول انهم باعوا له لحوما لبيعها للمواطنين .

تعود الواقعة إلى ظهر اليوم الثلاثاء حيث تمكنت حملة من مباحث التموين بالفيوم بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة من ضبط مزرعة بطريق القاهرة - أسيوط الغربى بالقرب من جرزا، وفى حدود مركز طامية يقوم صاحبها بتربية "الحمير" ويذبحها، ويتم توريدها للقاهرة فى سيارات مبردة .

وتلقى اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، إخطارا من مباحث التموين بأن الحملة تمكنت من ضبط مزرعة لتربية "الحمير" بطريق القاهرة - أسيوط الغربى وتم ضبط 1500 حمار حى، وقرابة 80 حمارا مذبوحا بالمزرعة والتى توجد بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم ضبط صاحب المزرعة و8 آخرين وجارى التحقيق معهم والاستعلام عن هويتهم، وتوجه مدير أمن الفيوم برفقة قوة من الشرطة إلى مكان المزرعة للتعرف على ملابسات الواقعة.

كما توجه المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إلى مزرعة الحمير التى عثرت عليها حملة مباحث التموين وقام صاحب المزرعة والعاملين فيها بعرض بعض الأوراق على المحافظ والتى تؤكد تعاقدهم مع السيرك لتوريد اللحوم له، وطالب المحافظ بالتحقيق العادل فى الواقعة وتبين حقيقة الأمر.

وأكد مصطفى القيسى وكيل وزارة التموين بالفيوم أن إجمالى عدد الحمير التى تم ضبطها بالمزرعة التى عثر عليها بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى 1500 حمار (صاحى ومذبوح )، مؤكدا أن هذه المزرعة كانت ترسل اللحوم بسيارات مبردة إلى القاهرة ولم يتم تداول اية لحوم من المذبوحة داخل محافظة الفيوم.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ قرار نيابة مركز طامية بالفيوم بإعدام لحوم 80 حمار عثر عليه مذبوحة بالمزرعة للحمير، حيث تم تنفيذ عملية اعدام اللحوم عن طريق اللودر التابع لمجلس مدينة طامية والذى قام بدفن اللحوم فى الصحراء بجوار المزرعة.