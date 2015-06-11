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بالصور..​وزير الداخلية يلتقط الصورمع السياح في معبد الكرنك بالأقصر

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بالصور..​وزير الداخلية يلتقط الصورمع السياح في معبد الكرنك بالأقصر بالصور..​وزير الداخلية يلتقط الصورمع السياح في معبد الكرنك بالأقصر

وزير الداخلية اثناء التقاطة صور تذكارية مع السياح في معبد الكرنك

 

التقط وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الصور التذكارية مع السياح الأجانب خلال تفقده لمعبد الكرنك في الأقصر بعد يوم واحد من الحادث الإرهابي الذي وقع في محيطه .
> وسأل الوزير السياح عما إذا كانوا يشعرون بالأمن والأمان فقالت له سائحة روسية أنها تشعر بالأمن وانها لن تنزعج من حادث الأمس مؤكدة أن الحادث من الممكن أن يقع في أي بلد في العالم .
> وأكد الوزير على أن زيارته إلي الأقصر، اليوم الخميس، جاءت للاطمئنان على الوفود السياحية بها وطمأنتهم والتأكيد علي أن الإجراءات الأمنية المتبعة في المناطق السياحية علي أعلي ما يكون .​

 

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